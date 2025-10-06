カメラのキタムラは、全国のカメラのキタムラ・スタジオマリオ店舗および公式オンラインショップで利用できる新しいロイヤルティプログラムの「キタムラ会員」制度を開始した。キタムラ会員キタムラ会員とは、カメラのキタムラを利用するほど特典が受けられる会員制度。Webでの買い物だけでなく、店頭で会員証を提示すると、特典を受けられる。年間の累計購入金額に応じて、「レギュラー(累計獲得〜499マイル)」、「ブロンズ(累計