Robosen Japan株式会社は、ディズニー＆ピクサーの名作「トイ・ストーリー」「ウォーリー」を題材とした「Robosenミニロボットシリーズ」と、人気キャラクターを大型サイズで忠実に再現した「Robosenバズ・ライトイヤー」を、2025年10月10日（金）より日本国内で同時に予約販売を開始すると発表した。 ●世界初のモジュール式スマートトイプラットフォーム「Robosenミニロボットシリーズ」は、これまでのフラッグシップシリー