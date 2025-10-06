グレイ・パーカー・サービスがアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」を発表。第一弾商品は、『ちいかわ』と『mofusand』がラインナップされる。＞＞＞「Kiramekko」第一弾『ちいかわ』と『mofusand』をチェック！（写真5点）『ちいかわ』は​​人気イラストレーター・ナガノが​描く​SNS発の​漫画。いつも​一生懸命なちいかわと​友達の​ハチワレ、​