アクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」誕生！ 第1弾は『ちいかわ』と『mofusand』
グレイ・パーカー・サービスがアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」を発表。第一弾商品は、『ちいかわ』と『mofusand』がラインナップされる。
＞＞＞「Kiramekko」第一弾『ちいかわ』と『mofusand』をチェック！（写真5点）
『ちいかわ』は人気イラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』。手がけるのはInstagramやX（旧Twitter）などのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。
近年、若い世代を中心に流行しているお気に入りのぬいぐるみやマスコットを身につけるトレンドを受けて、『大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい』『日常生活をより楽しく彩ってほしい』という願いを込めて、単なるキャラクターグッズにとどまらない、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれる特別なアクセサリーぬいぐるみブランドが開発された。
「Kiramekko」の最大の特徴は、ブランド名の由来でもある「キラキラと輝く目」。
その第一弾のラインナップは『ちいかわ』と『mofusand』。
「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」は、2025年10月10日（金）18時〜10月14日（火）正午12時より、全種コンプリートBOXを受注生産。申し込みはちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」内）で行われる。今回の予約販売とは別に、将来的にはお好みの種類をお選びいただける単品販売も計画しているとのこと。
「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens（全6種）」は、2025年10月17日（金）よりmofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」にて11時から発売するほか、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）7店舗にて発売される。
今後は人気IPとのコラボレーション商品を段階的に増やし、ラインナップを拡充していく予定とのこと。続報もお楽しみに。
（C）nagano
（C）mofusand
