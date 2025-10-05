2025Ç¯10·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ±ûÆüÊó¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤¿Ê¼ÌòµÁÌ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¿ô¤¬²áµî5Ç¯´Ö¤Ç2Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê¼Ì³Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯¤«¤éº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¼ÌòµÁÌ³ÂÐ¾Ý¼Ô¡Ê18¡Á40ºÐ¡Ë¤Î¤¦¤Á1Ëü8434¿Í¤¬´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£»öÍ³ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Î±³Ø¤Ê¤ÉÄ¹´üµï½»¤Ç³°¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤¿¡Ö¹ñÀÒÁÓ¼º¡×¤¬65¡¥9¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÀèÅ·ÅªÊ£¿ô¹ñÀÒ¼Ô¤¬´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤¿¡Ö¹ñÀÒÎ¥Ã¦¡×¤¬34¡¥1¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÀÒ