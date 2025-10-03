藍場浜公園に建設を計画している県立ホールについて、県は設計・施工から管理運営までを担う事業者の再公募を開始しました。県は、藍場浜公園に新ホールを整備する計画で、2025年5月から設計・施工を担う事業者を公募していました。しかし、県は参加の意向を示す事業者がいなかったため公募を中止し、建設業界へヒアリングを行うなど、再公募に向け課題を検討していました。3日に開始された再公募では、設計と施工に加