10月4日から、美馬市で光を使った現代アート、「光彫り」の作品を集めた展覧会が開かれます。唯一無二の技法で生み出された作品の魅力を、一足早く取材しました。美馬市脇町のうだつの町並み。市の指定文化財、吉田家住宅の暖簾をくぐると…。暗闇に浮かびあがるのは、大自然や宇宙の広がりを感じさせる青い光。外の世界とは違う、幻想的でゆったりとした時間が流れます。絵画でも彫刻でもない光を使った現代アート、