10月1日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の「RYOKI（リョウキ）」こと三山凌輝が、Instagramで保護犬を迎え入れたことを報告した。結婚後、妻の趣里とのSNSでの言動に反発するファンもいるようだ。三山と趣里は8月に結婚し、9月26日に第一子が誕生したことを発表した。初めての子育てをするなか、“家族” が増えている。「三山さんはすでに9月10日のInstagramでゴールデンレトリバーを飼い始めたことを報告しており、今回