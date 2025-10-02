9月28日までの1週間に、県内の指定医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は260人で、5週連続で減少しましたが、依然、高い数字となっています。県によりますと、9月28日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週より13人減り260人でした。5週連続の減少となりましたが、依然として高い数字となっています。1医療機関当たりの平均は7.65人で、県は独自に定めた注意喚起メッセ