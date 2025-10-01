熱戦が繰り広げられている、秋の高校野球県大会。そんな中、選手ではなく審判員としてグランドに立つ高校生がいます。県内では初めてとなる、高校生審判員の公式戦デビューを取材しました。 秋の高校野球県大会。堂々とジャッジするのは、高校生です。熊代倭さん。川島高校に通う3年生です。（クラスメイト）「元気良くて、みんなに頼られている」「ラーメンとかお祭りとか大好きで、そのことを語ってくれる楽しそ