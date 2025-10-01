９月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円９０銭前後と前日と比べて７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円５３銭前後と同７０銭強のユーロ安・円高だった。 米国で１０月から始まる新しい会計年度の予算をまかなう「つなぎ予算案」が成立するメドが立たないなか、米政府機関の一部閉鎖を巡る不透明感からドル売りが先行。また、