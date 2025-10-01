米外為市場サマリー：米政府機関閉鎖懸念などから一時１４７円６０銭台に軟化
９月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円９０銭前後と前日と比べて７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円５３銭前後と同７０銭強のユーロ安・円高だった。
米国で１０月から始まる新しい会計年度の予算をまかなう「つなぎ予算案」が成立するメドが立たないなか、米政府機関の一部閉鎖を巡る不透明感からドル売りが先行。また、日銀が２９日に公表した９月１８～１９日開催分の金融政策決定会合における主な意見で「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」などとする意見があり、日銀の追加利上げ観測から円が買われやすい面もあった。加えて、３０日発表の米９月シカゴ購買部協会景気指数や米９月消費者信頼感指数が市場予想を下回ったことも影響し、ドル円相場は一時１４７円６５銭まで軟化した。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３４ドル前後と前日に比べて０．０００７ドル程度のユーロ高・ドル安だった。
出所：MINKABU PRESS
