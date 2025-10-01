YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が公開した動画で、小林亮平氏が、金融庁から発表されたNISA制度の新たな改正要望について速報的に解説している。動画で小林氏は、金融庁が2026年度の税制改正要望として検討しているNISAの変更点を3つ紹介。中でも特に注目すべきは、「新NISAのつみたて投資枠を18歳未満の未成年にも対象拡大」する、いわゆる“こどもNISA”の復活案だという。「特に期待は18歳未満の未成年N