大好評のアイテム第2弾、『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が、全国のカプセルトイ自販機にて2025年9月中旬より順次発売される。＞＞＞『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』をチェック！（写真7点）2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』の第2弾、ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラ