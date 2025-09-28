【サンリオキャラクターズ】コーヒーカップに乗ってブルブルゆれる姿がかわいい！
大好評のアイテム第2弾、『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が、全国のカプセルトイ自販機にて2025年9月中旬より順次発売される。
＞＞＞『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』をチェック！（写真7点）
2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』の第2弾、ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラインアップに加わり、コーヒーカップの柄がドットになった『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が登場する。
アイスクリームやポップコーンなどを持ったキャラクターたちがコーヒーカップに乗って、ブルブルゆれる様子を楽しめるユニークなアイテムだ。
ラインナップは、ポムポムプリン、マイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ ララ、リトルツインスターズ キキの全5種類。
キャラクターたちをコーヒーカップから取り外し、別のカラーやデザインカップに変えて、好きな組みあわせにすることができる。第1弾の『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』と組みあわせたり、『Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド』のシリーズと一緒に並べたりして、小さな遊園地のようにディスプレイするのもおすすめ。
お部屋の中のちいさなかわいい遊園地で癒されてみては。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
＞＞＞『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』をチェック！（写真7点）
2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』の第2弾、ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラインアップに加わり、コーヒーカップの柄がドットになった『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が登場する。
ラインナップは、ポムポムプリン、マイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ ララ、リトルツインスターズ キキの全5種類。
キャラクターたちをコーヒーカップから取り外し、別のカラーやデザインカップに変えて、好きな組みあわせにすることができる。第1弾の『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』と組みあわせたり、『Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド』のシリーズと一緒に並べたりして、小さな遊園地のようにディスプレイするのもおすすめ。
お部屋の中のちいさなかわいい遊園地で癒されてみては。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250