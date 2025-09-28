（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250

写真拡大

大好評のアイテム第2弾、『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が、全国のカプセルトイ自販機にて2025年9月中旬より順次発売される。

＞＞＞『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』をチェック！（写真7点）

2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』の第2弾、ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラインアップに加わり、コーヒーカップの柄がドットになった『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-』が登場する。

アイスクリームやポップコーンなどを持ったキャラクターたちがコーヒーカップに乗って、ブルブルゆれる様子を楽しめるユニークなアイテムだ。

ラインナップは、ポムポムプリン、マイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ ララ、リトルツインスターズ キキの全5種類。

キャラクターたちをコーヒーカップから取り外し、別のカラーやデザインカップに変えて、好きな組みあわせにすることができる。第1弾の『Shaky！ サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-』と組みあわせたり、『Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド』のシリーズと一緒に並べたりして、小さな遊園地のようにディスプレイするのもおすすめ。

お部屋の中のちいさなかわいい遊園地で癒されてみては。

（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250