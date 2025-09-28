町田の昌子源「苦しいときに頭を出す京都と、足を出した俺たちだというのを」FC町田ゼルビアは9月27日、J1リーグ第32節でファジアーノ岡山に1-0で勝利した。後半アディショナルタイムの5分、ほぼラストプレーで元日本代表DF昌子源が劇的な決勝ゴール。前節の京都サンガF.C.戦で引き分けた後、ロッカーで声を荒げたことを明かし、「言ったからには責任が生まれますし」と語った。8月31日の川崎フロンターレ戦で3-5の敗戦を喫し