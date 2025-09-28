¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¹Ó¤²¤¿À¼¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×¡¡·àÅªÃÆ¤è¤ê¡ÄÆ¬¤Ç¼¨¤·¤¿»ÑÀª¡Ö¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡×
Ä®ÅÄ¤Î¾»»Ò¸»¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÆ¬¤ò½Ð¤¹µþÅÔ¤È¡¢Â¤ò½Ð¤·¤¿²¶¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï9·î27Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î5Ê¬¡¢¤Û¤Ü¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾»»Ò¸»¤¬·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£Á°Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î31Æü¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç3-5¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢¸ø¼°Àï13»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿Ä®ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï²£ÉÍFCÀï¡¢ACLE¤ÎFC¥½¥¦¥ëÀï¡¢µþÅÔÀï¤È¤¹¤Ù¤Æ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¸ø¼°Àï4»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µþÅÔÀï¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄËº¨¤ÎPK¤ò¸¥¾å¤·¡¢ÄÏ¤ß¤«¤±¤¿ÇòÀ±¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¾»»Ò¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÆ¬¤ò½Ð¤¹µþÅÔ¤È¡¢Â¤ò½Ð¤·¤¿²¶¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é²¶¤¿¤Á¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤À¤è¤È¡£Æ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ÏFW¥ë¥«¥ª¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤É¤³¤«²ø²æ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Á°Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Î»ÅÊý¤È¡¢ËÍ¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¡Øº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤ªÁ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡×
¡¡DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¡¢²¬Â¼ÂçÈ¬¤é¤ò·ç¤¯¤Ê¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ90Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç·àÅªÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¹¶¤á»Ä¤ë¤È¡¢MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¾»»Ò¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤òÆ³¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë1ÅÀ¤Ë¤â¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¤Þ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¾»»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Á°Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Î¤¢¤È¤ËËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë