TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¡ÙÂè4ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¸É¹â¤Î¥½¥í¥­¥ã¥ó¥Ñ¡¼¼ùÇµÁÒ¸·¡¢34ºÐ¤È¡¢Ä¶½é¿´¼Ô¥­¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç20ºÐ¤ÎÁðÌî¼¶¤¬¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¶¤Ë¶¯°ú¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¼ùÇµÁÒ¸·¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÁðÌî¼¶¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤­¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤ÎÍ§¿Í¡¦Âì