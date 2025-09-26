TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『ふたりソロキャンプ』第4弾PVが公開された。



『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。



公開されたPVでは、主人公・樹乃倉厳とヒロイン・草野雫の距離が近づき、2人の関係が動き出しそうな予感が描かれている。

厳の友人・滝川彰人や雫の友人・大空さや、火野瑞希といった1クールからお馴染みのキャラクターのほか、新たな人物も登場。ぜひ今後の展開に注目してほしい。



また、10月2日（木）よりTOKYO MXほかにて放送開始する第2クールのオープニングテーマはHOKUTO『ふたりでいようか』に決定。

第4弾PVでは楽曲を一足先に聞くことができるので、ぜひあわせてご視聴いただきたい。



（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会