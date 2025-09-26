ボール球をすくい上げた54号2ラン【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。4回の第3打席で4試合ぶりとなる54号2ランを放った。捉えたのは、低めボールゾーンのチェンジアップ。確信の一発に、驚きが広がっている。1死三塁のチャンスで迎えた第3打席だった。2番手クリスマットが投じたチ