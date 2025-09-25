「郵便局のネットショップ」に『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』のオリジナルグッズが新登場！可愛い子ザメちゃんのアイテムを手に入れるチャンスです♪☆映画デザインのオリジナル切手やグッズをチェック！（写真7点）＞＞＞『おでかけ子ザメ』（原作：ペンギンボックス）は、2021年にX（旧Twitter）に投稿された短編から始まった、注目の大人気コミック（KADOKAWAより既刊6巻が発売中）。2023年8月からはYouTubeの公