2025年7月、ドイツで行われた学生世代の世界大会に、女子走り幅跳びの日本代表として出場したアスリートがいます。専門の指導者がいないという圧倒的なハンデの中、監督と二人三脚でつかんだ「日の丸」。ニューヒロインの素顔に迫ります。大きなストライドの助走。力強い踏み切りから生まれる、ダイナミックな跳躍。彼女のジャンプは見る者を魅了します。屈託のない笑顔が魅力的なこちらの女性、阿波市出身で四国大学