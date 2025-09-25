メジャー復帰を果たした佐々木朗希【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間25日・フェニックス）ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の7回に2番手として登板。最速は99.8マイル（約160.6キロ）で、1イニングを3者凡退に抑えた。最後は剛速球で空振り三振を奪うなど、久々の姿にネット上では「やっぱ佐々木朗希えぐいな」「救世主だ」「めっちゃ笑顔」と大盛り上がりだ