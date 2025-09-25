メジャー復帰を果たした佐々木朗希

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間25日・フェニックス）

ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の7回に2番手として登板。最速は99.8マイル（約160.6キロ）で、1イニングを3者凡退に抑えた。最後は剛速球で空振り三振を奪うなど、久々の姿にネット上では「やっぱ佐々木朗希えぐいな」「救世主だ」「めっちゃ笑顔」と大盛り上がりだ。

佐々木は2点リードで迎えた7回から登板。先頭のマッキャンの初球は99.1マイル（約159.48キロ）を計測。2球で三塁ゴロに仕留めた。2死で迎えたバルガスは99.5マイル（約160.12キロ）のフォーシームで三振に仕留めた。ベンチでは大谷らナインが佐々木を出迎えて祝福。大谷からは頭をもみくしゃにされる場面もあった。

メジャーに戻ってきた佐々木の姿に、X（旧ツイッター）のファンも歓喜。「俺たちが待ち望んでた佐々木朗希だ」「佐々木朗希中継ぎのほうが合ってるんじゃない？」「まさかここにきて佐々木朗希がドジャースプルペンの救世主になるのか……？」「佐々木朗希、ドジャースリリーフ陣の救世主になれるんじゃないの？」「ベンチでめっちゃ笑顔になってる」とコメントが並んだ。

メジャー1年目の今季は5月になって右肩の故障で離脱。それでもマイナーでの登板を経て、球速も徐々に戻ってきた。チームはリリーフ陣が苦しんでいる中で、佐々木が救世主となれるか。（Full-Count編集部）