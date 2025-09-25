9月25日の未明、鳴門市で衣料品製造会社の社員寮を全焼する火事がありました。住み込みで働くベトナム人7人が病院に運ばれましたが、全員、命に別条はないということです。（記者）「熱の影響でしょうか、鉄骨がぐにゃりと折れ曲がるなど、激しく燃えた様子が伺えます」火事があったのは、鳴門市大津町矢倉にある衣料品製造会社の社員寮です。警察と消防によりますと、25日の午前0時半ごろ、付近をパトロール中の警察官が火