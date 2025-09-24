大谷翔平「これまでのスタッフの方々のサポートに感謝したい」【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に先発登板し、今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。チームはブルペン陣が誤算で4-5とサヨナラ負けを喫した。試合後の一問一答は以下の通り。――ポストシーズンへの準備は。「そうですね。この前までは