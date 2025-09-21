カプセルトイ「PUTITTO サンリオキャラクターズ」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年9月25日（木）から順次発売される。サンリオキャラクターズは「PUTITTO」に初登場となる。＞＞＞PUTITTO サンリオキャラクターズをチェック！（写真6点）「PUTITTO」は、コップのフチにちょこんと引っ掛けて遊べる、キタンクラブの人気シリーズ。そんなシリーズに ”かわいい”がつまったサンリオキャラクターズが初登場。キャンディやアイス