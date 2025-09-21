（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661236

カプセルトイ「PUTITTO サンリオキャラクターズ」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年9月25日（木）から順次発売される。サンリオキャラクターズは「PUTITTO」に初登場となる。

「PUTITTO」は、コップのフチにちょこんと引っ掛けて遊べる、キタンクラブの人気シリーズ。そんなシリーズに ”かわいい”がつまったサンリオキャラクターズが初登場。

キャンディやアイスクリームを持ったり、はしごを登ったり……フチならではのポーズが満載で、とってもにぎやかな雰囲気。

ラインナップは、ポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサム、クロミ、マイメロディの全5種類。

コップに飾っても、写真を撮っても楽しめるかわいさ。集めれば集めるほど、食卓やデスクがもっと楽しく彩られる。

「引っ掛ける」だけでこんなにかわいい、サンリオキャラクターズの新しい魅力を、ぜひ手に取って体験してほしい。

