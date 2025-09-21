【サンリオ】タキシードサムやメロクロがフチに引っ掛けてかわいく飾るアイテムに初登場！
カプセルトイ「PUTITTO サンリオキャラクターズ」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年9月25日（木）から順次発売される。サンリオキャラクターズは「PUTITTO」に初登場となる。
「PUTITTO」は、コップのフチにちょこんと引っ掛けて遊べる、キタンクラブの人気シリーズ。そんなシリーズに ”かわいい”がつまったサンリオキャラクターズが初登場。
キャンディやアイスクリームを持ったり、はしごを登ったり……フチならではのポーズが満載で、とってもにぎやかな雰囲気。
ラインナップは、ポチャッコ、ハンギョドン、タキシードサム、クロミ、マイメロディの全5種類。
コップに飾っても、写真を撮っても楽しめるかわいさ。集めれば集めるほど、食卓やデスクがもっと楽しく彩られる。
「引っ掛ける」だけでこんなにかわいい、サンリオキャラクターズの新しい魅力を、ぜひ手に取って体験してほしい。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661236
