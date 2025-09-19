（NY時間16:20）（日本時間05:20）時間外 フェデックス＜FDX＞241.15（+14.65+6.47%） 貨物輸送のフェデックス＜FDX＞が時間外で上昇。引け後に６－８月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。売上高の大半を占めるフェデックス・エクスプレスの売上が予想を上回っている。 同社は通期の１株利益の見通しを再提示した。関税による圧力は依然続いているものの、事業の先行きにあ