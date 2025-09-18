2026年に放送がスタートするTVアニメ『真夜中ハートチューン』に登場する、放送部顧問・安藤檸檬役に花澤香菜が決定！コメントが到着した。また、ヒロイン4人と檸檬のアニメキャラクター設定画が公開となった。☆ヒロインイラストなどをチェック！（写真5点）＞＞＞『週刊少年マガジン』（講談社）好評連載中で2026年にTVアニメ化が決定している五十嵐正邦原作『真夜中ハートチューン』。2019年にテレビアニメが放送された『川柳