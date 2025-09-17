ロアッソ熊本は17日、DF袴田裕太郎(29)に第2子となる次女が誕生したことを発表した。袴田は今季、東京ヴェルディから熊本に期限付き移籍。ここまでJ2リーグ戦29試合で1ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合に出場している。クラブ公式サイトを通じて「9月13日、私たち家族に2人目の娘が誕生しました。母子ともに健康で、元気な産声を上げてくれた瞬間、胸がいっぱいになりました。熊本の地で出産を