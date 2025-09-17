『ウルトラマンメビウス』が、TV・劇場版・ビデオ外伝を網羅して初のブルーレイ化決定！「ウルトラマンメビウス コンプリート・ブルーレイBOX」が、20周年イヤーの2026年3月27日にリリースされる。☆商品や作品の関連画像をチェック！（写真25点）＞＞＞2006年に放送された、M78星雲・光の国から地球にやってきた歴代ウルトラヒーローたちとの繋がりを持つ世界観が最大の特徴である『ウルトラマンメビウス』が、初のHDリマスター