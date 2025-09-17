9月21日からの「秋の全国交通安全運動」を前に、17日に徳島市で交通安全に貢献した人が表彰されました。表彰が行われたのは「交通安全県民大会」の席上です。県や県警などから約80人が参加し、児玉誠司県警本部長が21日からの「秋の全国交通安全運動」に向けてあいさつしました。このあと、地元の交通安全協会や警察、それに自動車教習所協会で長年、交通安全に携わってきた人ら9人が表彰されました。また、交通事故で親を亡くした