四国放送の「けんみんBOX」に、この時期ならではの映像が送られてきました。三好市の塩塚高原では今、ススキが風になびいて美しい景色を見せています。これは、9月17日に徳島市の橋本茂幸さんから「けんみんBOX」に届いた映像です。三好市山城町の塩塚高原では、ススキが穂を開き始めています。頂上付近の標高は1043メートル。毎年、約20ヘクタールにわたって黄金色のススキが風に揺れる様子を楽しむことができます。