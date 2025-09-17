聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の日本初開催をPRしようと、9月17日にキャラバン隊が県庁を訪れました。県庁を訪れたのは、県聴覚障害者福祉協会のメンバーとともに、県出身でデフリンピック・サッカー日本代表の西大輔選手、それにレスリング日本代表の曾我部健選手です。デフリンピックは「耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック」です。2025年11月に初めて日本で開催される