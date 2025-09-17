2024年、三好市のトンネルで大きな落書きが見つかった事件で、神奈川県の男が器物損壊の罪で罰金の略式命令を受けていたことが分かりました。男は2025年1月、皇居でも落書きをしていました。トンネルに描かれた大きな猫のような落書き。この落書きは2024年10月、三好市池田町と香川県三豊市を結ぶ国道32号の新猪ノ鼻トンネルで見つかりました。捜査関係者によりますと、県警がトンネルを管理する国交省から被害届を受けて捜査した