9月15日、徳島市のパチンコ店駐車場で知人男性の頭などを金属バットで殴ったとして、警察は16日、大阪市の23歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、大阪市のアルバイト店員の男23歳です。警察によりますと、池本容疑者は15日午後5時半頃、徳島市国府町のパチンコ店の駐車場で板野郡内の22歳の知人男性の頭などを金属バットで複数回殴り、殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。男性は頭の骨を折るなど