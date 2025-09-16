秋祭りのシーズンを前に、徳島市のみこし店は一年で最も忙しい時期を迎えています。「カンカンカンカン」全国に10数軒しかない、みこし店の一つ「青山みこし店」2025年は、四国や関西の神社から、5台のみこしの修復や製作注文が舞い込み、職人たちが腕を振るっています。16日は香川県小豆島の神社から依頼された、秋祭りの新しい神輿を作っていました。その重さは約200キロ。手作業で木を削りながら鳥居をはめ込んだり、金箔