コンピューターゲームを使った競技「eスポーツ」の県内での発展を目的に活動する「徳島eスポーツ協会」などが9月16日、今週末に開催される四国最大規模の大会について会見を開きました。eスポーツは「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、コンピューターゲームなどを使った競技です。このスポーツの県内での発展を目指す「徳島eスポーツ協会」などが1