ダイヤモンド婚・金婚を迎えた夫婦や、健康に過ごしている高齢者をたたえる敬老記念式典が9月15日、鳴門市で開かれました。鳴門市で開かれた「敬老記念式典」には、結婚60年を迎えた「ダイヤモンド婚」の夫婦7組と、結婚50年を迎えた「金婚」の夫婦11組が出席。泉理彦市長から1組1組に祝い状と記念品が贈られました。（ダイヤモンド婚を迎えた大山勝久さん（86）幸子さん（83））「夫婦二人三脚で無事に過ごして来れました」Q夫婦