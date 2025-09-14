心地よい1日にするための朝ルーティンを紹介します。教えてくれたのは、彩りたっぷりのおかずをお弁当につめる動画で人気を集めるキキさん（50代）。朝4時前からキッチンに立つキキさんに「朝時間やお弁当づくりの秘訣」などをお聞きしました。キキさんの朝時間に密着お弁当づくりからリフレッシュタイムまで、心地よい1日を始めるためのメリハリのある朝時間を紹介！【写真】前日には「お弁当の完成図」を描いている！？●4：00