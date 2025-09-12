最近の県内景況について、徳島経済研究所は「一部に弱さがみられるが緩やかに回復している」と、1年ぶりに判断を引き上げました。徳島経済研究所によりますと、7月の県内の個人消費は、物価高で購入数を絞る動きが見られた一方、夏休みに入る中旬以降の動きが活発だったこともあり、売り上げは2024年の同じ月を上回りました。旅行では、大阪関西万博の需要があったものの、猛暑や物価高で旅行を控える動きも見られ、国内旅行は前年