阪神タイガースは1985年に初めて日本一になった後、低迷期が長く続いた。国際日本文化研究センター所長の井上章一さんは「関西圏では、阪神ファンの手で道頓堀川に投げ捨てられたカーネル・サンダース人形の呪いだという都市伝説が広まった。それ以来、阪神が勝っても人形に狼藉をはたらくファンはいなくなった」という――。※本稿は、井上章一『阪神ファンとダイビング 道頓堀と御堂筋の物語』（祥伝社新書）の一部を再編集した