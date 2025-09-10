店長として勤めていた熊本市のコンセプトカフェで昨年3月、19〜21歳だったアルバイトの女性3人を刺殺しようとしたとして、殺人未遂罪などに問われた男（31）の熊本地裁裁判員裁判で、検察側は10日、懲役20年を求刑した。