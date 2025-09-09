『幻想と怪奇』がおくる「ショートショート・カーニヴァル」は、この巻で三回目。こんかいのテーマは「幻影の街」。同誌編集室の巻頭言によれば、「町（あるいは、街）についての物語を書いてください」と依頼したそうだが、なにしろ名うての執筆者ぞろい。趣向を凝らした多彩な作品が集まった。まさしく「カーニヴァル」の名に恥じない充実ぶりだ。「幻影の街」の文字を見て、評者（牧）がまっさきに思い浮かべたのは、萩原朔太郎