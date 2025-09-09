工業的に製造され添加物を多く含む超加工食品を摂取し続けると、体脂肪が増えやすく、悪玉コレステロールの増加や血圧の上昇につながることが最新の研究でわかった。そればかりか体内で汚染物質の蓄積を促し、男性の生殖機能も低下させるという。