アメリカのトランプ大統領に名誉を傷つけられたなどとして女性作家が損害賠償を求めた訴訟で、ニューヨークの連邦高裁は連邦地裁の評決を支持し、およそ123億円の支払いを命じました。この裁判は、女性作家が過去にトランプ氏から性的暴行を受け、その後の言動により名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めたものです。ニューヨークの連邦高裁は8日、連邦地裁の評決を支持し、8330万ドル＝およそ123億円の支払いを命じました。ト