主著『デジタルネイチャー』から7年、落合陽一は生態系を成す計算機とともに人間がいかに生きるかを探究し続けてきた。巨大な生命体の中で暮らすその未来を、万博のパビリオンnull ²で世界はついに体験したのだ。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。