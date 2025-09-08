ひたすら“わたし”。ダンスの可能性の源泉だ。わたしの身体、わたしのムーブ、わたしの感情。フロアが熱狂に包まれるとき、わたしの過去と未来が同時に表れる。ゆえに孤独。トップブレイカーのAMIは、だから仲間とカルチャーを大切にして、それでもなお自分軸を絶対に手放さない。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。