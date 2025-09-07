カンテレの山本大貴アナウンサー（29）が一般女性との結婚を発表した。7日までに更新された同局のYouTubeチャンネルで公表した。同局の藤本景子アナが「山本大貴アナウンサーがめでたく結婚いたしました！」と発表。山本アナは、お相手について「年齢は1つ上で大阪出身の関西にゆかりのある方」とし、すでに入籍しており、現在は同居しているという。夫人との出会いは、2023年のWBCの頃で、先輩アナウンサーが開催した「WBC